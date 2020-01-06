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«Учитель» на дороге спровоцировал серьёзное ДТП

07.01.2020 10:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Учитель» на дороге спровоцировал серьёзное ДТП
УВД Гомельского облисполкома

По трассе ехал «Мерседес Спринтер» с прицепом. В салоне были водитель и трое пассажиров.

На 87-м километре транспортное средство перестроилось в левую полосу. Сзади появилась машина темного цвета, чей водитель «поморгал» фарами, требуя перестроиться в крайнюю правую полосу и уступить дорогу. 

Когда этого не произошло, неустановленный автомобиль совершил опережение по соседней полосе, выехал на крайнюю левую и затормозил, создав аварийную обстановку, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. 

Водитель «Мерседеса» был вынужден нажать на педаль тормоза. Машина ушла в неуправляемый занос. Буксируемый прицеп оторвался и вылетел в кювет, а ТС перевернулось на правый бок.

Один из пассажиров в результате ДТП попал в больницу с переломом трёх ребер. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. 

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Авария произошла на 87-м километре трассы М-10 вечером.
 
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