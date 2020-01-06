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Угадайте, за сколько будет продаваться процессор AMD с 64 ядрами

07.01.2020 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выставке CES 2020 компания AMD показала новый процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X. Это — самая мощная модель в семействе десктопных решений на архитектуре Zen 2. Об этом пишет ресурс wccftech.


AMD Ryzen Threadripper 3990X оснащается 64 ядрами и может работать в 128-поточном режиме. Тактовая частота в бусте доходит до 4,3 ГГц, общей кэш-памяти — 288 МБ. В AMD заявили, что производительности новинки превышает мощность аналогичного 32-ядерного процессора компании более чем в полтора раза.

В продажу Ryzen Threadripper 3990X поступит 7 февраля по цене в 3990 долларов. Впрочем, в первое время доступность процессора может быть ограничена.

Смотрите, сколько у нас стоят другие процессоры AMD:

 
 
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В продажу Ryzen Threadripper 3990X поступит 7 февраля.
 
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