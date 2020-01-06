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Угадайте, за сколько будет продаваться процессор AMD с 64 ядрами
Источник материала: Tut.by
На выставке CES 2020 компания AMD показала новый процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X. Это — самая мощная модель в семействе десктопных решений на архитектуре Zen 2. Об этом
AMD Ryzen Threadripper 3990X оснащается 64 ядрами и может работать в 128-поточном режиме. Тактовая частота в бусте доходит до 4,3 ГГц, общей кэш-памяти — 288 МБ. В AMD заявили, что производительности новинки превышает мощность аналогичного 32-ядерного процессора компании более чем в полтора раза.
В продажу Ryzen Threadripper 3990X поступит 7 февраля по цене в 3990 долларов. Впрочем, в первое время доступность процессора может быть ограничена.
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В продажу Ryzen Threadripper 3990X поступит 7 февраля.
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