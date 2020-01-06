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В Беларуси будут повышать доверие к рублю

07.01.2020 09:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси будут повышать доверие к рублю
АиФ

В документе говорится: ключевым вкладом денежно-кредитной политики в обеспечение устойчивого экономического роста будет являться обеспечение ценовой стабильности в стране. К 2021 году планируется полностью реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования, сообщили в Совмине.

С 2020 года на постоянной основе будет осуществляться эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, с различными сроками обращения для различных категорий инвесторов. Это позволит сформировать ориентиры по доходности для других средне- и долгосрочных инструментов финансового рынка.

Для полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика по ограничению функционала иностранной валюты на территории Беларуси.

Все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций будут устанавливаться в белорусских рублях. 

В Беларуси будут повышать доверие к рублю
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Теги: Курсы валют
 
 
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Постановлением Совмина утверждена Стратегия повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
 
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