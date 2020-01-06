В Беларуси будут повышать доверие к рублю

Источник материала: Аргументы и факты

В документе говорится: ключевым вкладом денежно-кредитной политики в обеспечение устойчивого экономического роста будет являться обеспечение ценовой стабильности в стране. К 2021 году планируется полностью реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования, сообщили в Совмине.

С 2020 года на постоянной основе будет осуществляться эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, с различными сроками обращения для различных категорий инвесторов. Это позволит сформировать ориентиры по доходности для других средне- и долгосрочных инструментов финансового рынка.

Для полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика по ограничению функционала иностранной валюты на территории Беларуси.