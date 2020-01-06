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С Рождеством Христовым!

07.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые ивьевчане! Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником - Рождеством Христовым!

Этот светлый, долгожданный праздник объединяет нас общими надеждами, мечтами и устремлениями, создает атмосферу счастья и предвкушения чуда. Нам всем нужны простые, но очень важные радости: мир и покой дорогих нам людей, уверенность в завтрашнем дне, добрые отношения с друзьями и коллегами.
Мы искренне надеемся, что рождественские дни принесут добрые вести, наступивший год будет наполнен радостью творчества и мирного созидания, а все задуманное обязательно осуществится.
Рождество - семейный праздник, наполненный теплом домашнего очага и любовью близких, добром и состраданием, радостью и надеждой. Пусть благодатный свет Рождества озаряет наши дома, помогает быть бережнее друг к другу, ценить жизнь во всех ее проявлениях. Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях, пусть праздничное настроение войдет в ваши дома и принесет мир, благополучие и веру в добро!
И пусть мир и согласие неизменно царят на родной земле!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 

"Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человецех благоволение"

Дорогие наши братья и сестры!
Настоятели православных храмов Ивьевского района сердечно поздравляют вас с Рождеством Христовым!
Ангелы возвестили вифлеемским пастухам великую радость Рождества Христова!
И для нас всех чудная ангельская песнь о мире, вновь возвещающая эту радость через Церковь Христову, должна звучать по-особенному.
Ведь этот мир, принесенный родившимся Господом, всегда должен быть в нашей душе. Этот мир - печать нашего благодатного стояния во Христе.
Поздравляем вас с праздниками Рождества Христова, Богоявления и Новолетия. И дай нам Бог в наступившем году с чистой душой и благодарным сердцем продолжать свой жизненный путь, озаренный благодатным светом Вифлеемской звезды и Божиих обетований, возвещающих нам мир и благоволение Божие!

Христос рождается, славьте!

С Рождеством Христовым вас, братья и сестры! С Рождеством Христовым, наши родители и сродники, соседи и друзья. В эту Рождественскую ночь, в которую более двух тысяч лет назад родился обетованный Спаситель, наполняются неизреченной радостью и любовью сердца и души миллионов людей.
Рождество Христово мы вспоминаем, а сила Божественная не иссякает, что и является доказательством того, что Сын Божий воистину рождается здесь, на Земле. И ни одна сила земная не способна дать людям столько любви и радости, как дает Бог.
Он дает всем - и бедным, и богатым, и детям, и старикам, и каждому - именно то, в чем человек имеет нужду. Апостол Павел воскликнул: "Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота, или гонения, или голод.., ни смерть, ни жизнь… не смогут отлучить нас от любви Божией…" 8.35-37.
Святой апостол познал любовь Христову и стал хранителем этого бесценного дара, а затем призывал и нас к этой спасительной жизни во Христе. "Подражайте мне, как я Христу" Кор.4.1-21/
Смыслом нашей жизни должно стать обретение любви. И любви такой, в которой смог бы родиться Христос!
Когда-то люди тоже любили: муж - жену, родители - детей, любили свои дома и хозяйства. Но не нашлось в Вифлееме и его окрестностях такой любви, чтобы помогла принять Младенца Христа. Люди наверняка думали, что эти странники (святые Иосиф и Мария) не могут ничего иметь достойного, чтобы ангелы Божьи воспевали песни над рожденным Богомладенцем Христом, а небесные светила освящали путь к просвещению и спасению волхвов.
Время идет. Его не остановить. А сущность нашей души остается такой же, как и некогда у жителей Вифлеема. Мы любим все то, что и они любили и ценили. Но как важно помнить, что в нечаянный час и к нам кто-то может постучаться в дверь или в наше сердце. Так сможем ли мы отворить, чтобы дать частицу любви или внимания просящим?! Кто бы ни приходил ко Христу, Он всех принимает - и больных, и здоровых, влюбленных и только что рожденных. Потому что он родился ради нас. И наша цель на земле - родиться для Него, открывая свое сердце и для Него, и для людей.
Дорогие во Христе братья и сестры! В эту Рождественскую и спасительную ночь молитвенно желаю всем вам милости от Рожденного Спасителя, доброго здравия, многолетия, радости и душевного спокойствия, как некогда в Вифлеемскую Рождественскую ночь. И под этим ночным покровом услышать ангельское пение "Слава в Вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!" и быть благовестниками этого спасительного торжества.
С Рождеством и наступившим Новым годом!

Благочинный церквей ивьевского округа, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского города Ивье протоиерей Вячеслав ПАШКЕВИЧ.

 
 
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Уважаемые ивьевчане! Дорогие земляки!Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником - Рождеством Христовым! Этот светлый, долгожданный праздник...
 
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