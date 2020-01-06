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Мужчина в Барановичах укусил продавщицу, помешавшую ему украсть водку

07.01.2020 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Барановичах продавщица продуктового магазина чуть не осталась без пальца, пытаясь остановить грабителя, сообщает Департамент охраны МВД.


Женщина заметила, как мужчина пытается вынести из магазина бутылку водки стоимостью около 6 рублей, не расплатившись. Она бросилась к грабителю и попыталась его остановить. Началась потасовка, пытаясь вырваться, мужчина укусил продавщицу за палец. Тем временем к магазину прибыл наряд задержания Департамента охраны, который прислали на срабатывание тревожной кнопки.

Милиционеры задержали грабителя. Он оказался безработным местным жителем. Мужчина был нетрезв.

В его отношении возбуждено уголовное дело.
 
 
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В Барановичах продавщица продуктового магазина чуть не осталась без пальца, пытаясь остановить грабителя, сообщает Департамент охраны МВД.
 
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