Автомобиль притормозил перед не уступившим дорогу Mercedes с пассажирами - микроавтобус перевернулся

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло вечером 6 января на 87-м километре трассы М-10 в Речицком районе: грузопассажирский микроавтобус опрокинулся после того, как перед ним притормозил неизвестный автомобиль темного цвета, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.



Фото: gomel.mvd.gov.by

По предварительным данным, около 17 часов Mercedes Sprinter с прицепом двигался из Хойников в Гомель. В машине были водитель и трое пассажиров.

На 87-м километре автодороги М-10 Mercedes перестроился в левую по ходу движения полосу. Вскоре сзади появился неизвестный автомобиль темного цвета. Водитель этой машины, помигал фарами, чтобы Mercedes перестроился в крайнюю правую полосу и уступил дорогу. Mercedes не перестроился, тогда неустановленный автомобиль обогнал по соседней полосе, выехал на крайнюю левую и притормозил, создав аварийную обстановку.



Фото: gomel.mvd.gov.by

Водитель микроавтобуса был вынужден нажать на педаль тормоза. Автомобиль ушел в неуправляемый занос. Буксируемый им прицеп оторвался и вылетел в кювет, а машина перевернулась на правый бок, рассказали в милиции.

В результате ДТП один из пассажиров попал в больницу с переломом ребер. Остальные не пострадали.



Фото: gomel.mvd.gov.by

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.