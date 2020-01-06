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Автомобиль притормозил перед не уступившим дорогу Mercedes с пассажирами - микроавтобус перевернулся
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло вечером 6 января на 87-м километре трассы М-10 в Речицком районе: грузопассажирский микроавтобус опрокинулся после того, как перед ним притормозил неизвестный автомобиль темного цвета,
По предварительным данным, около 17 часов Mercedes Sprinter с прицепом двигался из Хойников в Гомель. В машине были водитель и трое пассажиров.
На 87-м километре автодороги М-10 Mercedes перестроился в левую по ходу движения полосу. Вскоре сзади появился неизвестный автомобиль темного цвета. Водитель этой машины, помигал фарами, чтобы Mercedes перестроился в крайнюю правую полосу и уступил дорогу. Mercedes не перестроился, тогда неустановленный автомобиль обогнал по соседней полосе, выехал на крайнюю левую и притормозил, создав аварийную обстановку.
Водитель микроавтобуса был вынужден нажать на педаль тормоза. Автомобиль ушел в неуправляемый занос. Буксируемый им прицеп оторвался и вылетел в кювет, а машина перевернулась на правый бок, рассказали в милиции.
В результате ДТП один из пассажиров попал в больницу с переломом ребер. Остальные не пострадали.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Автомобиль притормозил перед не уступившим дорогу Mercedes с пассажирами - микроавтобус перевернулся
ДТП произошло вечером 6 января на 87-м километре трассы М-10: грузопассажирский микроавтобус опрокинулся после того, как перед ним притормозил неизвестный...
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