Цена золота бьет рекорды













"Интерфакс" . Об этом сообщает





Так, драгметалл подорожал на 2,3% - до 1 тыс. 588,13 доллара за унцию (примерно 28 граммов).





Также увеличилась цена палладия - она достигла рекордных 2 тыс. 027,91 доллара за унцию.





Издание Bloomberg со ссылкой на аналитиков пишет, что цена золота может вырасти еще больше. Специалисты прогнозируют увеличение его стоимости вплоть до 1,6 тыс. долларов за унцию, если напряженность между Вашингтоном и Тегераном усилится.