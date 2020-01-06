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Артем Милевский все же приступил к тренировкам. Начал с зарядки с девушкой

07.01.2020 10:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский приступил к подготовке к сезону. Он начал с зарядки в зале.

"Зарядка. И уроки фитнеса от Мили", — написал футболист в инстаграме.
 
 
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Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский приступил к подготовке к сезону. Он начал с зарядки в зале.
 
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