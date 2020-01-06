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Сложно поверить: почти 1,5 млн белорусов отдыхали в Крыму в 2019 году?

07.01.2020 10:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свыше 7,4 млн туристов отдохнули в Крыму за 2019 год, что стало новым рекордом за все постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.




 "За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года", - написал он в фейсбуке. Аксенов уточнил, что 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч - поездами по открытому в конце года железнодорожному пути.

"Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины - порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к "оккупантам" в гости не ездят", - отметил он.

По его данным, порядка 20% (почти 1,5 млн человек – Прим.) иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии, по 4% - из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно - из Эстонии и Азербайджана.

Как сообщалось, за 2018 год в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов, что стало постсоветским рекордом. 

Впрочем, все эти данные похожи на художественный свист.  
 
 
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Свыше 7,4 млн туристов отдохнули в Крыму за 2019 год, что стало новым рекордом за все постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
 
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