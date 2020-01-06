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Российский крейсер, плавучая резиденция Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Источник материала: Партизан
Присутствие ракетного крейсера у берегов Турции связывают с визитом президента России Владимира Путина в Стамбул
Фото: Facebook/Андрей Клименко
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле, и был вынужден вернуться на стоянку в Мраморном море.
Об этом сообщил у себя в Facebook руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко.
По информации мониторинговой группы, присутствие ракетного крейсера у берегов Турции непосредственно связано с визитом президента России Владимира Путина в Стамбул.
"Стамбульские невзгоды и приключения ракетного крейсера "Маршал Устинов" – плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле – не закончились. Около 11:00 (киевское время) 06.01.2020 целых 4 турецких буксира честно пытались помочь поставить его на почетное место – военный причал на мысе Сарайбурну. Но ... "не шмагли" ... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море", – написал Клименко.
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Присутствие ракетного крейсера у берегов Турции связывают с визитом президента России Владимира Путина в Стамбул
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