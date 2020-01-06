Соболенко проиграла Плишковой на турнире в Шэньчжене, где защищала титул в одиночке

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко во втором раунде турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) уступила чешке Кристине Плишковой — 4:6, 4:6. Арина имела одиннадцать брейк-пойнтов, но так и не смогла выиграть гейм на подаче соперницы.



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В третьем гейме первого сета Арина Соболенко (11 WTA) допустила двойную ошибку на брейк-пойнте у Кристины Плишковой (66 WTA) — 1:2. Заполучив преимущество, Кристина уверенно действовала при вводе мяча в игру.

— [С твоей стороны] много суеты сразу после подачи, — сказал Арине во время коучинга ее спарринг-партнер Антон Дубров. — Постарайся сузить корт на первом мяче. Ее тема — играть в один удар. Старайся выгрызать каждый мяч, цепляться. Она не будет каждый раз попадать.

В восьмом гейме Кристина подала «под ноль», что существенно затруднило положение белоруски — 3:5. Впрочем, Арина ответила симметрично — тоже взяла гейм на подаче чисто.

На двойном сетболе у соперницы в десятом гейме Соболенко сыграла резанным ударом у сетки и забила, а на втором сетболе — сорвала удар справа в розыгрыше. 4:6 — с таким счетом Арина впервые в 2020 году проиграла сет.