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Брестским активистам вновь запретили пикеты по делу аккумуляторного завода

07.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Трехчасовые акции намечались 9 и 10 января рядом с экономическим судом Брестской области, 11 января — у здания Брестского облисполкома.

Брестским активистам вновь запретили пикеты по делу аккумуляторного завода

Цель пикетов — протест против попыток должностных лиц облисполкома сделать судебный процесс по иску против ООО «АйПауэр» закрытым и таким образом скрыть от общественности важные факты предоставления этой компании денежных средств из инновационного фонда.

Как сообщил БелаПАН заявитель акций правозащитник Роман Кисляк, местная власть запретила пикеты, сославшись на свое решение, в соответствии с которым массовые мероприятия по заявлению граждан можно проводить только в двух местах: в парке Воинов-Интернационалистов и на стадионе «Локомотив».

«Чиновники боятся любого публичного выражения протеста и продолжают практику тотальных запретов массовых мероприятий. Такая практика грубо нарушает наше право на свободное выражение своего мнения и свободу мирных собраний», — заявил Кисляк.

17 декабря в экономическом суде Брестской области состоялось предварительное заседание по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр». Облисполком просит суд взыскать с ООО «АйПауэр» 5 млн 725 тыс. 164,25 рубля в инновационный фонд, так как компания не выполнила свои обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода.

На предварительном заседании были заслушаны позиции истца и ответчика. Представитель ООО «АйПауэр», в частности, не согласился с позицией облисполкома, заявив, что крайний срок ввода завода в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. При этом он ссылался на инвестиционный договор, заключенный в 2017 году. Облисполком в обосновании иска ссылается на инновационный договор, заключенный в 2016 году. В соответствии с этим договором завод планировалось построить и запустить до 31 июля 2019 года.

Инвестиционный и инновационный договоры были заключены между Брестским облисполкомом и ООО «АйПауэр».

«На предварительном заседании облисполком заявил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом судебном заседании, мотивировав это тем, что будут рассматриваться документы для служебного пользования. Судья отказал в ходатайстве, так как на предварительном заседании никакие документы не изучаются. Мы обоснованно опасаемся, что основное судебное заседание будет все-таки закрытым», — сказал Кисляк.

Общественность, по его мнению, должна знать о предоставлении и возврате ООО «АйПауэр» средств в инновационный фонд, так как более 41 тыс. жителей Бреста и Брестского района подписались против строительства аккумуляторного завода.

Основное судебное заседание по иску назначено на 14 января.

 
Теги: Брест
 
 
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  Трехчасовые акции намечались 9 и 10 января рядом с экономическим судом Брестской области, 11 января — у здания Брестского облисполкома. Цель пикетов — протест...
 
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