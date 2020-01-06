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В Жировичском монастыре в Беларуси установили рождественский вертеп

07.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На западе Беларуси прихожане стекаются в одну из старейших обителей страны – Свято-Успенский Жировичский монастырь. Весной ему исполнится 500 лет, передает «МИР 24».

Храм украсили к празднику. Особое внимание уделили вертепу – он символизирует пещеру с домашними животными, где, по преданию, родился Иисус.

«Когда заходишь в этот вертеп, в полумрак, становишься свидетелем чуда – сошествия на землю Богомладенца. И в этот момент даже взрослые  чувствуют себя детьми», – рассказала преподаватель воскресной школы при Минской духовной семинарии Ксения Пачковская.

Сочельник – самый строгий день Рождественского поста. В монастыре мясо не едят круглый год, а сегодня воздерживаются также от молока, яиц и рыбы. Но уже после ночной литургии в трапезной накроют праздничный стол.



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В республике по-особому украсили одну из старейших обителей страны – Свято-Успенский Жировичский монастырь.
 
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