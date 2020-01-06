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В Жировичском монастыре в Беларуси установили рождественский вертеп
07.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На западе Беларуси прихожане стекаются в одну из старейших обителей страны – Свято-Успенский Жировичский монастырь. Весной ему исполнится 500 лет, передает «МИР 24».
Храм украсили к празднику. Особое внимание уделили вертепу – он символизирует пещеру с домашними животными, где, по преданию, родился Иисус.
Сочельник – самый строгий день Рождественского поста. В монастыре мясо не едят круглый год, а сегодня воздерживаются также от молока, яиц и рыбы. Но уже после ночной литургии в трапезной накроют праздничный стол.
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В республике по-особому украсили одну из старейших обителей страны – Свято-Успенский Жировичский монастырь.
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