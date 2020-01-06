Впервые в истории МАЗ лидирует на ралли «Дакар»

Источник материала: Ежедневник





Капотный МАЗ победил на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020». И теперь белорусский экипаж впервые в истории всемирного ралли-рейда лидирует в общем зачёте грузовиков.

Как рассказали в пресс-службе МАЗ , второй этап привел гонщиков в техногород Неом на северо-западе Саудовской Аравии. Протяжённость спецучастка составила 367 км. В отличие от первого заезда, ставшего испытанием для пилотов, на этот раз проверку прошли штурманы. Придерживаться маршрута оказалось непросто, и многие экипажи теряли на этом драгоценное время.

Белорусский штурман Павел Гаранин также допускал ошибки, но всё же вывел капотный МАЗ на первое место. Следом приехали российские экипажи Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова. Белорусы заняли первую строчку и в «абсолюте». Теперь они имеют в запасе свыше 4 минут от ближайшего преследователя.

«На самом деле сегодня была «битва штурманов». Перед нами ошибся экипаж Антона Шибалова, и мы вышли на первую позицию. Потом настала наша очередь ошибаться, – поясняет пилот Сергей Вязович. – И всё же вплоть до самого финиша ехали первыми, пока Андрей Каргинов не обошёл нас в одном месте. Но буквально в 8 километрах до финиша мы оба начали «блуждать» по трассе. Наш штурман сориентировался раньше, что и решило судьбу этапа».

Два других белорусских экипажа прошли этап менее успешно. Алексей Вишневский занял 18-е место, Александр Василевский – 20-е. У обоих «камионов» – почти часовое отставание от победителя. В генеральной классификации они находятся на 12-й и 13-й позиции.

«Вторая половина была каменистой и извилистой. Сложно пришлось штурманам. Раза два-три «блуждали». Перед финишем догнали мотоциклистов, но обгонять в пыли было опасно. Так что много времени потеряли на завершении этапа», – внёс ясность пилот Александр Василевский.

Третий спецучасток будет кольцевым и пройдет в окрестностях города Неом. Боевыми будут 427 километров по камням и пескам. Гонщики проедут каньоны и горы, а заодно поднимутся на наивысшую точку текущего «Дакара» – 1400 метров над уровнем моря.