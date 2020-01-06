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МВД считает, что с санитарией на Окрестина все хорошо: Там активиста держали в камере с вшами

07.01.2020 12:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко обратился в Министерство внутренних дел по факту нарушения санитарных правил и условий при содержании под арестом в ЦИП на Окрестина активиста Петра Маркелова. МВД обращение рассмотрело и нарушений не выявило, пишет сайт «Весны».

9 декабря Петра Маркелова, активиста общественной инициативы Legalize Belarus, арестовали на 14 суток за инцидент, который случился на избирательном участке во время выборов 17 ноября. Вот, что об условиях на Окрестина рассказала нам мама Петра: «Первые дни ареста он провел в ужасных условиях — сидел в одной камере с бомжами, повсюду ползали вши. К тому же над ним издевались сотрудники. Они забрали у него матрас — Петя спал на металлической решетке. Заставляли его раздеваться и каждое утро выкидывали его вещи на пол вперемешку с вещами бомжей. Не давали выключать свет. Не позволяли сидеть. Когда он попросил вернуть матрас, ему сказали: „Если будешь что-то требовать, свяжем тебя“».

Маркелов пытался обратиться к администрации изолятора, но никто на его жалобы не отреагировал.

Юрист Павел Сапелко отмечает, что арестованные, прежде чем отправиться в камеру, должны быть осмотрены медработником, а также пройти санитарную обработку, их одежда и вещи должны быть пройти дезинфекцию. При выявлении инфекционного заболевания, чесотки, педикулеза арестованного должны поместить в отдельную камеру.

«Полагаю, что указанных мероприятий проведено не было, либо проведенные мероприятия были недостаточными и не принесли должного эффекта, а следовательно, администрация ЦИП не предприняла всех необходимых и обязательных санитарных мер», — отмечал в своем обращении правозащитник.

Павел Сапелко просил МВД провести проверку сведений о санитарных условиях в ЦИП, в том числе опросить административно арестованного Петра Маркелова, изучить суточные планы покамерного размещения арестованных и задержанных граждан, осмотреть тех лиц, которые содержались в одной камере с активистом.

Обращение юриста рассмотрел Департамент финансов и тыла МВД. Начальник этого подразделения Виктор Дубовец в своем ответе указывает, что по вопросам, изложенным в обращении, в том числе содержания Петра Маркелова, 23 декабря 2019 года был проведен санитарно-эпидемиологический мониторинг в ЦИП и никаких нарушений выявлено не было.
 
 
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Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко обратился в Министерство внутренних дел по факту нарушения санитарных правил и условий при содержании под...
 
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