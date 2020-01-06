ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске появится новый 6-полосный проспект

07.01.2020 12:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Строительство нового проспекта, который будет идти параллельно Южной магистрали, уже начато.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на директора «Гордорстроя» Александра Ярощика.

По его словам, в 2019 году начались работы по продлению улицы Жуковского, которая идет параллельно Южной магистрали. Тут и появится новый шестиполосный проспект.

Он объединит улицу Жуковского с улицей Кижеватова через микрорайон «Минск-Мир». Когда закончат строительство, пока неизвестно, равно как и название нового проспекта.

Руководитель «Гордорстроя» также напомнил, что в прошлом году был завершен ремонт Южной магистрали, которая является одной из важнейших транспортных артерий города.

В будущем она будет обеспечивать прохождение транспортных потоков в микрорайон «Минск-Мир».

Помимо этого, в 2019 году были завершены ремонтные работы на участке первого кольца в районе проспекта Дзержинского, за счет чего была увеличена пропускная способность. Работы по объединению улицы Толстого с ул. 1-е кольцо выведены на заключительную стадию. Это также поспособствует разгрузке транспортных потоков в центре столицы.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство нового проспекта, который будет идти параллельно Южной магистрали, уже начато.
 
Новости дня
Новости разные
 
Таксист угрожал клиенту ножом и требовал денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика