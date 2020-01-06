ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оcужденный из Оршанской колонии стал победителем конкурса иконописцев

07.01.2020 11:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.



Председатель Синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной Церкви священник Георгий Лопухов принял участие в итоговом заседании организационного комитета по подведению итогов конкурса православной иконописи «Канон», проводимого среди осужденных в рамках смотра религиозной деятельности лиц, отбывающих наказание в местах лишения и ограничения свободы, под названием «Не числом, а смирением».

Заседание прошло в Москве. На нем также присутствовали: епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, руководитель синодального отдела по тюремному служению Московского Патриархата; Сергей Иванович Гуров, представитель ФСИН России; Сергей Борисович Смаглий, представитель Общественного совета при ФСИН России; протоиерей Константин Кобелев, священник Алексей Алексеев, диакон Кирилл Марковский.

Изучив поступившие из России, Казахстана и Республики Беларусь произведения иконописи, авторы которых стали победителями на первом этапе регионального смотра, оргкомитет присудил призовое место 1-й степени и присвоил звание лауреата смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением» по Республике Беларусь работе осужденного из ИК № 8 (город Орша).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина в Барановичах укусил продавщицу, помешавшую ему украсть водку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика