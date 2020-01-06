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«Нафтан» работает на минимальной загрузке, на Мозырский НПЗ нефть не поступала

07.01.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Нафтан» работает на минимальной загрузке, на Мозырский НПЗ нефть не поступала

sb.by

Белорусские НПЗ пока работают на минимальной загрузке, ОАО "Нафтан" получило с вечера 4 января 26,5 тыс. тонн, а в Мозырский НПЗ пока поставки не осуществляются.

Об этом сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим", пишет ТАСС.

"Нефть на "Нафтан" поступает, началась ее переработка. С 17 часов 4 января на предприятие поступило 26,5 тыс. тонн нефти. На Мозырский НПЗ пока поставок нет", - отметили в концерне.

Там уточнили, что на обоих НПЗ "сохраняется минимальная загрузка".

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Беларусь, а также газовые вопросы. Эти темы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья из портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

В минувшую пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. В субботу поставки нефти были возобновлены. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские НПЗ пока работают на минимальной загрузке, ОАО "Нафтан" получило с вечера 4 января 26,5 тыс. тонн, а в Мозырский НПЗ пока поставки не осуществляются.
 
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