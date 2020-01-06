Развалить как СССР. Американское СМИ опубликовало рецепт борьбы с Москвой













Несмотря на то, что после 20-ти лет правления в Кремле Владимир Путин позиционирует себя влиятельным мировым лидером, в Российской Федерации все чаще проявляются признаки недовольства центральной властью со стороны регионов. Такие выводы делает в своей статье, опубликованной в The Hill Януш Бугайский (Janusz Bugajski), аналитик из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.





По мнению автора, сегодня Москва вынуждена управлять страной "в состоянии упадка", Россия "слабее, чем кажется", и в скором времени столкнется с проблемой "дробления на части".





Бугайский подчеркивает, что сейчас российским властям приходится жить в условиях "экономического застоя".





"Даже оборонный бюджет России сокращается и с трудом достигает 10% от американского. Из-за низких цен на энергоресурсы, деградации инфраструктуры, всепроникающей коррупции и западных финансовых санкций государственные доходы сокращаются, уровень жизни падает, конфликты в обществе усиливаются, а региональные волнения нарастают", – пишет Бугайский .





По его мнению, хотя революция украинского типа, направленная на свержение авторитарного режима, в России кажется маловероятной, не исключены восстания различных регионов России против презираемого центрального правительства.









Путинская Россия является слабеющим государством, которое внешней агрессией маскирует свою внутреннюю хрупкость, считает Бугайский.





"Десятки российских регионов могли бы согласовать свои требования и добиться автономии или независимости. Одновременные действия многочисленных федеральных единиц ослабили бы попытки Москвы погасить каждое движение, как это произошло во время расчленения Советского Союза", – написал Бугайский.





Автор статьи считает, что Вашингтон должен напомнить Кремлю, что Запад обладает гораздо более сильными инструментами влияния, чем Россия. И пока Москва пытается разделить Запад, провоцируя политические конфликты в демократических странах, у США есть возможности отвечать намного эффективнее, поддерживая региональные и этнические противоречия внутри Российской Федерации.





"Это пошлет мощный сигнал воинственному, но напуганному Кремлю, что Запад одержит верх над российскими уловками, саботажем и диверсиями", — пишет аналитик.



