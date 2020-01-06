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До 45 базовых за рыбину: рыбакам напомнили об ответственности за незаконный улов

07.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

До 45 базовых за рыбину: рыбакам напомнили об ответственности за незаконный улов

Размер возмещения ущерба за каждую незаконно выловленную особь может достигать 45 базовых величин, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

«При незаконном изъятии или уничтожении рыбы и водных беспозвоночных в сроки, когда их изъятие запрещено, вред возмещается на основании такс, исчисленных в тройном размере по каждому изъятому виду рыбы или водного беспозвоночного», — отметили в БООР.

«Например, за одну особь незаконно добытой щуки нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере трех базовых величин. За ту же одну особь щуки, но выловленную уже в период запрета (например в период нереста), размер суммы возмещения вреда увеличится троекратно и будет равен 9 б.в.», — добавили представители организации.

С 1 января, напомним, базовая величина выросла до Br27.

Размеры такс для определения размера возмещения вреда при незаконном изъятии отдельных видов рыб (начисляется за каждый экземпляр незаконно добытой рыбы независимо от веса и размера):

Отряд осетрообразные:

  • все виды отряда – 10 БВ

Отряд лососеобразные:

  • форель радужная – 3 БВ
  • форель ручьевая – 6 БВ
  • хариус европейский – 3 БВ
  • все другие виды отряда – 3 БВ

Отряд угреобразные:

  • все виды отряда – 15 БВ

Отряд карпообразные:

  • усач – 12 БВ
  • толстолобик – 3 БВ
  • подуст обыкновенный – 9 БВ
  • амур белый – 3 БВ
  • карп (сазан) – 6 БВ
  • рыбец обыкновенный – 9 БВ
  • жерех – 12 БВ
  • лещ – 3 БВ
  • чехонь – 6 БВ
  • линь – 6 БВ
  • голавль – 9 БВ
  • язь – 6 БВ
  • синец – 2 БВ
  • белоглазка (сапа) – 2 БВ
  • густера – 1 БВ
  • красноперка – 1 БВ
  • карась золотой (обыкновенный) – 6 БВ
  • елец обыкновенный – 1 БВ
  • карась серебряный – 1 БВ
  • плотва – 1 БВ
  • все другие виды отряда – 0,3 БВ

Отряд сомобразные:

  • сом обыкновенный (европейский) – 4 БВ
  • сомик канальный – 4 БВ
  • все другие виды отряда – 0,5 БВ

Отряд трескообразные:

  • налим обыкновенный – 9 БВ
  • все другие виды отряда – 0,2 БВ

Отряд окунеобразные:

  • судак – 6 БВ
  • окунь – 1 БВ
  • все другие виды отряда 0,3 БВ
interfax.by
 
 
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Размер возмещения ущерба за каждую незаконно выловленную особь может достигать 45 базовых величин, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. «При...
 
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