До 45 базовых за рыбину: рыбакам напомнили об ответственности за незаконный улов

Источник материала: Вороновская газета





Размер возмещения ущерба за каждую незаконно выловленную особь может достигать 45 базовых величин , сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

«При незаконном изъятии или уничтожении рыбы и водных беспозвоночных в сроки, когда их изъятие запрещено, вред возмещается на основании такс, исчисленных в тройном размере по каждому изъятому виду рыбы или водного беспозвоночного», — отметили в БООР.

«Например, за одну особь незаконно добытой щуки нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере трех базовых величин. За ту же одну особь щуки, но выловленную уже в период запрета (например в период нереста), размер суммы возмещения вреда увеличится троекратно и будет равен 9 б.в.», — добавили представители организации.

С 1 января, напомним, базовая величина выросла до Br27 .

Размеры такс для определения размера возмещения вреда при незаконном изъятии отдельных видов рыб (начисляется за каждый экземпляр незаконно добытой рыбы независимо от веса и размера):

Отряд осетрообразные:

все виды отряда – 10 БВ

Отряд лососеобразные:

форель радужная – 3 БВ

форель ручьевая – 6 БВ

хариус европейский – 3 БВ

все другие виды отряда – 3 БВ

Отряд угреобразные:

все виды отряда – 15 БВ

Отряд карпообразные:

усач – 12 БВ

толстолобик – 3 БВ

подуст обыкновенный – 9 БВ

амур белый – 3 БВ

карп (сазан) – 6 БВ

рыбец обыкновенный – 9 БВ

жерех – 12 БВ

лещ – 3 БВ

чехонь – 6 БВ

линь – 6 БВ

голавль – 9 БВ

язь – 6 БВ

синец – 2 БВ

белоглазка (сапа) – 2 БВ

густера – 1 БВ

красноперка – 1 БВ

карась золотой (обыкновенный) – 6 БВ

елец обыкновенный – 1 БВ

карась серебряный – 1 БВ

плотва – 1 БВ

все другие виды отряда – 0,3 БВ

Отряд сомобразные:

сом обыкновенный (европейский) – 4 БВ

(европейский) – 4 БВ сомик канальный – 4 БВ

все другие виды отряда – 0,5 БВ

Отряд трескообразные:

налим обыкновенный – 9 БВ

все другие виды отряда – 0,2 БВ

Отряд окунеобразные:

судак – 6 БВ

окунь – 1 БВ

все другие виды отряда 0,3 БВ

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