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До 45 базовых за рыбину: рыбакам напомнили об ответственности за незаконный улов
07.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Размер возмещения ущерба за каждую незаконно выловленную особь может достигать
«При незаконном изъятии или уничтожении рыбы и водных беспозвоночных в сроки, когда их изъятие запрещено, вред возмещается на основании такс, исчисленных в тройном размере по каждому изъятому виду рыбы или водного беспозвоночного», — отметили в БООР.
«Например, за одну особь незаконно добытой щуки нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере трех базовых величин. За ту же одну особь щуки, но выловленную уже в период запрета (например в период нереста), размер суммы возмещения вреда увеличится троекратно и будет равен 9 б.в.», — добавили представители организации.
С 1 января, напомним, базовая величина
Размеры такс для определения размера возмещения вреда при незаконном изъятии отдельных видов рыб (начисляется за каждый экземпляр незаконно добытой рыбы независимо от веса и размера):
Отряд осетрообразные:
Отряд лососеобразные:
Отряд угреобразные:
Отряд карпообразные:
Отряд сомобразные:
Отряд трескообразные:
Отряд окунеобразные:
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Размер возмещения ущерба за каждую незаконно выловленную особь может достигать 45 базовых величин, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. «При...
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