Таксист угрожал клиенту ножом и требовал денег

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Водитель одной из столичных служб такси подвёз в поликлинику мужчину с ребёнком. Во время поездки несовершеннолетнему стало плохо, тот испачкал автомобиль.

Отец рассчитался с водителем и пообещал к вечеру зачислить на его номер дополнительную сумму на химчистку салона.

Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти к нему в дом и забрать деньги, угрожая ножом, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

44-летнего нарушителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД Минска и сотрудники Ленинского отдела (г. Минска) Департамента охраны МВД Республики Беларусь.