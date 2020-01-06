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Таксист угрожал клиенту ножом и требовал денег

07.01.2020 12:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Таксист угрожал клиенту ножом и требовал денег
ГУВД Мингорисполкома

Водитель одной из столичных служб такси подвёз в поликлинику мужчину с ребёнком. Во время поездки несовершеннолетнему стало плохо, тот испачкал автомобиль.

Отец рассчитался с водителем и пообещал к вечеру зачислить на его номер дополнительную сумму на химчистку салона.

Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти к нему в дом и забрать деньги, угрожая ножом, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

44-летнего нарушителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД Минска и сотрудники Ленинского отдела (г. Минска) Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Выяснилось, что водитель ранее был судим за совершение хулиганства. 

Таксист угрожал клиенту ножом и требовал денег
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчина требовал возместить ущерб за испорченный салон автомобиля.
 
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