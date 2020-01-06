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Теннисистка Арина Соболенко вновь рассталась с тренером Дмитрием Турсуновым
07.01.2020 14:26 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов прекратили сотрудничество, пишет
При этом австралийский тренер по физподготовке Джейсон Стейси, пополнивший команду Соболенко именно при Турсунове, продолжит работать с Ариной. Сейчас теннисистка рассматривает несколько кандидатов на роль тренера, а пока эту функцию выполняет ее спарринг-партнер Антон Дубров.
Напомним, Арина Соболенко начала тренироваться под руководством Дмитрия Турсунова с июня 2018 года. За это время наша спортсменка успела завоевать пять титулов в одиночном разряде, выиграла несколько турниров в парном разряде вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, в том числе US Open-2019, а также добиралась до топ-10 мирового рейтинга.
Отметим, что это не первое расставание Соболенко и Турсунова. О разрыве своего профессионального тандема пара объявила в сентябре 2019 года в ходе турнира Большого шлема US Open. Однако затем спортсменка и тренер возобновили совместную работу.
Сейчас Арина Соболенко, занимающая 11-е место в рейтинге WTA, выступает на турнире в китайском Шэньчжэне. В матче второго круга одиночного разряда белоруска уступила чешке Кристине Плишковой (66) – 4:6, 4:6. Соболенко продолжает борьбу в парном разряде.
В сетке одиночного разряда в Шэньчжэне остается Александра Саснович. Свой поединок второго круга она проведет 8 января в утреннее по белорусскому часовому поясу время.
Турнир в Шэньчжэне завершится 11 января.
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