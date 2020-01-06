NASA нашло первую планету размером с Землю. Она может быть пригодна для жизни

Источник материала: KYKY

Спутник космического агентства NASA — телескоп TESS — нашел первую планету, чьи размеры сравнимы с Землей. Обнаруженная планета находится в зоне обитаемости — то есть зоне в космосе с наиболее благоприятными условиями для жизни земного типа, передает NASA.

TESS разрабатывали как раз для того, чтобы отыскивать планеты масштабами с Землю. Открытие новой планеты, как утверждает команда агентства в штаб-квартире в Вашингтоне, — ключевое научное открытие спутника.

Планета, найденная спутником NASA, больше земли на 20%. Ее название — TOI 700 d. Она вращается вокруг красного карлика TOI 700 на расстоянии около сотни световых лет в южном созвездии Дорадо. TOI 700 d получает от карлика 86% энергии, такой же, как Солнце дает Земле, и выходит на орбиту каждые 37 дней.

Сперва телескоп TESS ошибочно принял карликовую звезду TOI 700 за небесное тело, похожее на Солнце. Но позже ученые провели исследования и выявили погрешность. Это уже позволило сопоставить габариты TOI 700 d с земными. «За 11 месяцев наблюдения мы не увидели на планете вспышек, что повышает вероятность того, что TOI 700 d пригодна для жизни», — сказала Эмили Гилберт, аспирант Чикагского университета. Теперь задача ученых — определить, есть ли у этой планеты атмосфера, и если да, то из чего она состоит.