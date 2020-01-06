Боксер из Жабинки Павел Костромин хочет завоевать для Польши медаль на Олимпиаде в Токио

Боксеру из Жабинки Павлу Костромину – 28 лет. В середине 2019 года он переехал в Варшаву, а уже в ноябре стал чемпионом Польши по боксу в весе до 69 килограмм. Теперь цель Павла – олимпийская медаль. Но чтобы принять участие в Олимпийских играх в Токио под польским флагом, ему нужно гражданство этой страны. Срочно получить его он может только благодаря президенту Польши, пишет «Выборча».





Боксом Костромин начал заниматься в 10 лет. Первым тренером был отец.





«Брестской газете» спортсмен. «Сначала с ним занимался, а потом он отвел меня в секцию к Юрию Овчинникову. Отец не профессиональный боксер, он занимался любительским боксом в молодости. В 2011 году я перешел к тренеру Владимиру Вышинскому в Брестскую областную школу высшего спортивного мастерства», – рассказывал в 2016 году в интервьюспортсмен.





Сейчас Костромин тренирует других и тренируется сам в Жолиборской школе бокса в Варшаве. Попал он сюда благодаря другу из Беларуси Максу Бодаку, который тоже является тренером в этой школе.









«Я хотел развиваться под руководством Яцека Дымовски, руководителя и основателя этой школы. Я знал, что с ним пойду далеко. Моя цель – старт на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Яцек Дымовски уже тренировал олимпийцев и призеров чемпионатов Польши и Европы, я подумал, что он поможет мне завоевать олимпийскую медаль», – рассказал «Выборчей» спортсмен.





Благодаря победе в чемпионате Польши, у Костромина есть возможность принять участие в квалификации к Олимпийским играм в марте.





«Но, чтобы это произошло, мне нужно польское гражданство. Я надеюсь, что президент Анджей Дуда предоставит его мне за спортивные достижения, чтобы я мог представлять Польшу в этих играх и выиграть для нее медаль. <…> Предоставление президентом гражданства за спортивные достижения я считаю единственной возможностью принять участие в квалификации. Иначе я не пойду на игры, потому что для получения гражданства нормальным способом требуется много времени», – рассказал Павел Костромин.





С 2013 года Костромин выступал за сборную Беларуси по боксу, был победителем и призером первенств национального значения, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.



