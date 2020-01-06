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Боксер из Жабинки Павел Костромин хочет завоевать для Польши медаль на Олимпиаде в Токио

07.01.2020 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чтобы белорус смог принять участие в Олимпийских играх в 2020 году под польским флагом, ему срочно нужно гражданство Польши.

Боксер из Жабинки Павел Костромин хочет завоевать для Польши медаль на Олимпиаде в Токио
Фото: Фейсбук
Боксеру из Жабинки Павлу Костромину – 28 лет. В середине 2019 года он переехал в Варшаву, а уже в ноябре стал чемпионом Польши по боксу в весе до 69 килограмм. Теперь цель Павла – олимпийская медаль. Но чтобы принять участие в Олимпийских играх в Токио под польским флагом, ему нужно гражданство этой страны. Срочно получить его он может только благодаря президенту Польши, пишет «Выборча».

Боксом Костромин начал заниматься в 10 лет. Первым тренером был отец.

«Сначала с ним занимался, а потом он отвел меня в секцию к Юрию Овчинникову. Отец не профессиональный боксер, он занимался любительским боксом в молодости. В 2011 году я перешел к тренеру Владимиру Вышинскому в Брестскую областную школу высшего спортивного мастерства», – рассказывал в 2016 году в интервью «Брестской газете» спортсмен.

Сейчас Костромин тренирует других и тренируется сам в Жолиборской школе бокса в Варшаве. Попал он сюда благодаря другу из Беларуси Максу Бодаку, который тоже является тренером в этой школе.


«Я хотел развиваться под руководством Яцека Дымовски, руководителя и основателя этой школы. Я знал, что с ним пойду далеко. Моя цель – старт на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Яцек Дымовски уже тренировал олимпийцев и призеров чемпионатов Польши и Европы, я подумал, что он поможет мне завоевать олимпийскую медаль», – рассказал «Выборчей» спортсмен.

Благодаря победе в чемпионате Польши, у Костромина есть возможность принять участие в квалификации к Олимпийским играм в марте.

«Но, чтобы это произошло, мне нужно польское гражданство. Я надеюсь, что президент Анджей Дуда предоставит его мне за спортивные достижения, чтобы я мог представлять Польшу в этих играх и выиграть для нее медаль. <…> Предоставление президентом гражданства за спортивные достижения я считаю единственной возможностью принять участие в квалификации. Иначе я не пойду на игры, потому что для получения гражданства нормальным способом требуется много времени», – рассказал Павел Костромин.

С 2013 года Костромин выступал за сборную Беларуси по боксу, был победителем и призером первенств национального значения, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.
 
 
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Чтобы белорус смог принять участие в Олимпийских играх в 2020 году под польским флагом, ему срочно нужно гражданство Польши.
 
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