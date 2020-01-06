Хотите сладенького? Вычистите кухонные шкафы и налегайте на клетчатку!

Источник материала: Полымя

Новогодние каникулы подходят к концу, и некоторые с ужасом обнаруживают прибавку в весе. Пришло время вернуться на правильный путь здорового питания. Если вы изо всех сил пытаетесь сократить потребление сахара, следуйте советам, описанным ниже.





Выясните триггеры

«Многие из нас тянутся к сладким продуктам по привычке или к эмоциональному комфорту, когда испытывают стресс», — объясняет диетолог из США Ханна Брайе. — Чтобы избавиться от этой привычки, вам необходимо сначала определить, что вызывает в вас сладкоежку. Например, начинаете ли вы придерживаться своих диетических планов, но ослабляете свою решимость с течением времени? Вы едите сладости в офисе? Вы любите перекусить поздно вечером? Как только вы выясните свои триггеры, вы сможете устранить свои слабые моменты.»

Вычистите шкафы

Исследования показали, что люди гораздо реже жаждут определенных продуктов, когда они недоступны. В конце концов, большинство людей не хотели бы выходить в холодную погоду или поздно вечером, чтобы найти сладости, когда намного легче взять что-то из кухонного шкафа. Действительно, с глаз долой — это работает. Поделитесь остатками сладостей с праздников с коллегами или соседями, но уберите их из своего дома.

Больше клетчатки

Употребляйте клетчатку из овощей и цельного зерна, чтобы обуздать тягу к сахару. Это также поможет чувствовать себя сытыми долгое время. Переключитесь на продукты из цельного зерна, которые содержат сложные углеводы.

Никакого алкоголя

Вы, вероятно, за время каникул выпили гораздо больше алкоголя, чем в любые другие дни. Однако он несет вред не только из-за содержания спирта, но некоторые его виды содержат слишком много сахара. К тому же, под воздействием алкоголя сложно отказать себе в любых сладостях.

Источник: medikforum.ru