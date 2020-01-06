ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хотите сладенького? Вычистите кухонные шкафы и налегайте на клетчатку!

07.01.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Новогодние каникулы подходят к концу, и некоторые с ужасом обнаруживают прибавку в весе. Пришло время вернуться на правильный путь здорового питания. Если вы изо всех сил пытаетесь сократить потребление сахара, следуйте советам, описанным ниже.

Хотите сладенького? Вычистите кухонные шкафы и налегайте на клетчатку!

Выясните триггеры

«Многие из нас тянутся к сладким продуктам по привычке или к эмоциональному комфорту, когда испытывают стресс», — объясняет диетолог из США Ханна Брайе. — Чтобы избавиться от этой привычки, вам необходимо сначала определить, что вызывает в вас сладкоежку. Например, начинаете ли вы придерживаться своих диетических планов, но ослабляете свою решимость с течением времени? Вы едите сладости в офисе? Вы любите перекусить поздно вечером? Как только вы выясните свои триггеры, вы сможете устранить свои слабые моменты.»

Вычистите шкафы

Исследования показали, что люди гораздо реже жаждут определенных продуктов, когда они недоступны. В конце концов, большинство людей не хотели бы выходить в холодную погоду или поздно вечером, чтобы найти сладости, когда намного легче взять что-то из кухонного шкафа. Действительно, с глаз долой — это работает. Поделитесь остатками сладостей с праздников с коллегами или соседями, но уберите их из своего дома.

Больше клетчатки

Употребляйте клетчатку из овощей и цельного зерна, чтобы обуздать тягу к сахару. Это также поможет чувствовать себя сытыми долгое время. Переключитесь на продукты из цельного зерна, которые содержат сложные углеводы.

Никакого алкоголя

Вы, вероятно, за время каникул выпили гораздо больше алкоголя, чем в любые другие дни. Однако он несет вред не только из-за содержания спирта, но некоторые его виды содержат слишком много сахара. К тому же, под воздействием алкоголя сложно отказать себе в любых сладостях.

Источник: medikforum.ru

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодние каникулы подходят к концу, и некоторые с ужасом обнаруживают прибавку в весе. Пришло время вернуться на правильный путь здорового
 
Новости дня
Новости разные
 
Премиум-землянка. В Португалии построили необычный дом, который незаметен с воздуха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика