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Премиум-землянка. В Португалии построили необычный дом, который незаметен с воздуха

07.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный португальский архитектор Айреш Матеус построил на склоне холма стильный подземный дом с зеленой крышей. Как выглядит это сооружение в живописном месте, показывает Deezen.


Если смотреть на это место сверху, то, кажется, что никакого дома тут и нет. Но если присмотреться, то можно увидеть лестницу вниз, ведь этот дом по сути своей — землянка внутри склона холма.


Если спуститься по лестнице и открыть дверь, то вы попадете в узкий коридор, который проходит через дом по диагонали.



Пройдя по коридору к противоположному выходу вы попадете на террасу под бетонной крышей, с которой открываются виды на озеро Алкева.



Сюда же выходят огромные окна кухни и гостиной.



Спальни же и ванная комната находятся в подземной части. Из этих комнат есть выходы в два круглых дворика-колодца.



Внутри дома стены облицованы деревянными панелями. В коридоре они не обработаны, в гостиной и кухне — покрашены в белый.


 
 
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