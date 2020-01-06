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Премиум-землянка. В Португалии построили необычный дом, который незаметен с воздуха
Источник материала: Tut.by
Известный португальский архитектор Айреш Матеус построил на склоне холма стильный подземный дом с зеленой крышей. Как выглядит это сооружение в живописном месте, показывает
Если смотреть на это место сверху, то, кажется, что никакого дома тут и нет. Но если присмотреться, то можно увидеть лестницу вниз, ведь этот дом по сути своей — землянка внутри склона холма.
Если спуститься по лестнице и открыть дверь, то вы попадете в узкий коридор, который проходит через дом по диагонали.
Пройдя по коридору к противоположному выходу вы попадете на террасу под бетонной крышей, с которой открываются виды на озеро Алкева.
Сюда же выходят огромные окна кухни и гостиной.
Спальни же и ванная комната находятся в подземной части. Из этих комнат есть выходы в два круглых дворика-колодца.
Внутри дома стены облицованы деревянными панелями. В коридоре они не обработаны, в гостиной и кухне — покрашены в белый.
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Объект создал известный португальский архитектор Айреш Матеус.
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