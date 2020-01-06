Премиум-землянка. В Португалии построили необычный дом, который незаметен с воздуха

Источник материала: Tut.by

Известный португальский архитектор Айреш Матеус построил на склоне холма стильный подземный дом с зеленой крышей. Как выглядит это сооружение в живописном месте, показывает Deezen .





Если смотреть на это место сверху, то, кажется, что никакого дома тут и нет. Но если присмотреться, то можно увидеть лестницу вниз, ведь этот дом по сути своей — землянка внутри склона холма.





Если спуститься по лестнице и открыть дверь, то вы попадете в узкий коридор, который проходит через дом по диагонали.









Пройдя по коридору к противоположному выходу вы попадете на террасу под бетонной крышей, с которой открываются виды на озеро Алкева.









Сюда же выходят огромные окна кухни и гостиной.









Спальни же и ванная комната находятся в подземной части. Из этих комнат есть выходы в два круглых дворика-колодца.









Внутри дома стены облицованы деревянными панелями. В коридоре они не обработаны, в гостиной и кухне — покрашены в белый.



