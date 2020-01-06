Начинаем 2020 год с трех супер-продуктов для полной перезагрузки организма

Источник материала: Полымя

Теперь, когда наступил новый год, все хотят перезагрузиться и восстановить свое здоровое питание. Эти 3 продукта являются одновременно вкусными и полезными дополнениями к любой январской диете.





Специалисты издания HuffPost выделили 3 продукта питания, которые станут особенно популярны в 2020 году, поскольку доказали свою эффективность в многочисленных исследованиях.

Бурые водоросли (ламинария)

«Бурые водоросли содержат много минеральных веществ, включая кальций, магний, фосфор, калий и натрий», — говорит Стефани Сакс, кулинарный диетолог и автор книги «Какую вилку вы едите?». — «В них также есть микроэлементы, такие как хром, медь, йод… что важно отметить, потому что это микроэлемент, который важен для нормальной функции щитовидной железы».

Ламинария особенно богата фолиевой кислотой (витамин B9), в ней мало калорий, углеводов и жира.

Гриб Чага

Гриб Чага может действовать как противовирусное средство, понижать уровень сахара в крови и уменьшать воспаление.

Это паразитический гриб, встречающийся на некоторых разновидностях деревьев. У него долгая история в народной медицине — он повышает иммунитет, поэтому веками использовался в Китае и Сибири. Он также может предотвращать рак — было обнаружено, что Чага препятствуют прогрессированию рака у лабораторных животных.

Семена пажитника

Главное полезное свойство — он замедляет всасывание сахара, поэтому является естественным средством для борьбы с диабетом. Раньше кормящие матери использовали семена для стимулирования производства молока. Известно, что он лечит проблемы с пищеварением, заболевания почек, кожные заболевания (например, экзему).

Источник: medikforum.ru