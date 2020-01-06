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Сегодня православные христиане отмечают светлый праздник Рождества Христова

07.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня православные христиане отмечают светлый праздник Рождества Христова

7 января православные христиане отмечают светлый праздник Рождества Христова.

Сегодня православные христиане отмечают светлый праздник Рождества Христова

Об этом событии рассказывает настоятель Свято-Николаевской церкви протоиерей Сергий Пешко:
– Рождество Христово – один из великих праздников. В этот день беззащитным ребенком пришел на землю Господь, чтобы отогреть людские души и спасти их от греховной жизни. По сути, Рождество Христово и является той благой вестью для всего мира, с которой ничто другое сравниться не может.

В эти праздничные дни верующие люди стремятся посетить храм Божий, исповедоваться, помолиться, причаститься, ощутить и воспринять радость боговоплощения сына Божия. Человек, приходящий в храм, должен иметь покаяние в собственных грехах. Он должен осознать, что ему нужен Христос как спаситель его души. В храм нужно приходить с ожиданием радости от встречи с Христом.

Рождество предваряют 40 дней воздержания. Ограничивая себя в пище и усмиряя свой дух, человек готовится к празднику. Очистив свою душу и тело, он приходит к торжеству с правильным настроем, морально и физически готовым к празднованию Рождества Христова. Каждый привносит в этот мир нечто свое, нечто хорошее.

Хочется пожелать будакошелевцам и всем людям добра, согласия и благоденствия, душевного спокойствия и крепкого здоровья. Чтобы все пребывали в мире и благости, почитали и любили друг друга, чтобы каждый день мы чувствовали в своей жизни присутствие Господа.

Бог вам в помощь и мое благословение!

С Рождеством Христовым!

Сегодня православные христиане отмечают светлый праздник Рождества Христова

Ирина ШУТОВА
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7 января православные христиане отмечают светлый праздник Рождества Христова. Об этом событии рассказывает настоятель Свято-Николаевской...
 
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