В Смолевичском районе в аварию попали легковушка и погрузчик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 января примерно в полдевятого утра неподалёку от деревни Чёрный лес Смолевичского района произошло ДТП.

По сведениям Минского ОУМЧС, в аварию попали Ford Mondeo и фронтальный погрузчик «Амкодор». Водители транспортных средств не пострадали.



Фото: Минское ОУМЧС

Помощь потребовалась пассажиру легковушки. Молодого человека деблокировали из машины и доставили в больницу.



Фото: Минское ОУМЧС

В предыдущем месяце в Ивацевичском районе столкнулись легковушка и микроавтобус.