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В Смолевичском районе в аварию попали легковушка и погрузчик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 января примерно в полдевятого утра неподалёку от деревни Чёрный лес Смолевичского района произошло ДТП.
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Помощь потребовалась пассажиру легковушки. Молодого человека деблокировали из машины и доставили в больницу.
В предыдущем месяце в Ивацевичском районе столкнулись легковушка и микроавтобус.
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Новости Беларуси. 6 января примерно в полдевятого утра неподалёку от деревни Чёрный лес Смолевичского района произошло ДТП. По сведениям Минского ОУМЧС, в аварию...
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