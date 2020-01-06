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В Смолевичском районе в аварию попали легковушка и погрузчик

07.01.2020 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 января примерно в полдевятого утра неподалёку от деревни Чёрный лес Смолевичского района произошло ДТП. 

По сведениям Минского ОУМЧС, в аварию попали Ford Mondeo и фронтальный погрузчик «Амкодор». Водители транспортных средств не пострадали. 

В Смолевичском районе в аварию попали легковушка и погрузчик
Фото: Минское ОУМЧС 

Помощь потребовалась пассажиру легковушки. Молодого человека деблокировали из машины и доставили в больницу. 

В Смолевичском районе в аварию попали легковушка и погрузчик
Фото: Минское ОУМЧС 

В предыдущем месяце в Ивацевичском районе столкнулись легковушка и микроавтобус. 

Водителя одной из машин зажало – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 6 января примерно в полдевятого утра неподалёку от деревни Чёрный лес Смолевичского района произошло ДТП.  По сведениям Минского ОУМЧС, в аварию...
 
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