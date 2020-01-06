Медики назвали признаки отсутствия онкологии

















Например, многолетние головные боли точно говорят о том, что ни о какой онкологии не может быть и речи, потому что за это время человек просто на просто уже бы умер.









Неожиданное появление резких болей или повышение температуры также говорит о том, что стоит искать другие болезни, но не рак, поскольку опухоль проявляет себя постепенно, а не спонтанно.





Болезненное уплотнение на теле тоже еще не факт существования опасной болезни. Новообразования при нажатии не вызывают болевых ощущений, однако это все равно повод для обращения ко врачу.





Боли в области груди, особенно в области молочных желез – это еще не приговор. Стоит обратиться к маммологу для выяснения патологии. При злокачественной опухоли уплотнения не вызывают болезненных ощущений.





А если человек начал страдать запорами, то стоит в первую очередь пересмотреть режим питания и физических нагрузок, если запор не сменяется диареей с кровью.





В любом случае, рекомендуют специалисты, не стоит думать о плохом, лучше проконсультироваться с доктором.