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Минское «Динамо» играет дома с «Куньлунем». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии. «Зубры» постараются прервать серию из восьми поражений подряд на «Минск-Арене» в игре против пекинского «Куньлуня».
Подопечные Крэйга Вудкрофта начали сезон с долгожданной победы, которая прервала серию из 12 проигранных матчей, но затем уступили дома питерскому СКА (1:4).
Что касается китайской команды, то она сейчас выступает крайне неудачно. «Куньлунь» не может забросить уже два матча подряд, а по потерянным очкам больше не входит в плей-офф.
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Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии. «Зубры» постараются прервать серию из восьми поражений подряд на «Минск-Арене» в игре против...
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