Минское «Динамо» играет дома с «Куньлунем». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии. «Зубры» постараются прервать серию из восьми поражений подряд на «Минск-Арене» в игре против пекинского «Куньлуня».

Подопечные Крэйга Вудкрофта начали сезон с долгожданной победы, которая прервала серию из 12 проигранных матчей, но затем уступили дома питерскому СКА (1:4).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается китайской команды, то она сейчас выступает крайне неудачно. «Куньлунь» не может забросить уже два матча подряд, а по потерянным очкам больше не входит в плей-офф.

Аналитики букмекерской компании Favbet считают , что фаворитом матча является клуб из Пекина. Коэффициент на победу «Куньлуня» — 1,68, «Динамо» — 2,36.

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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 16.10.

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