Учёные объяснили загадку работы да Винчи — самой дорогой картины в мире

Источник материала: KYKY

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне смогли объяснить загадку картины Леонардо да Винчи, пишет издание MIT Technology Review. Они создали 3D-модель работы художника «Спаситель мира» и поставили точку в спорах о прозрачном шаре в руке Христа — центральной фигуры полотна.

Да, искусствоведы давно вздорили из-за стеклянного шара, потому что он нарисован так, что почти не искажает пространство позади себя, — а по идее должен давать другой эффект, как выпуклая линза. Прием живописца долгое время вызывал вопросы: известно, что да Винчи прекрасно знал, как действует преломление света; он занимался оптикой и много писал об этом в своих тетрадях. Два года назад американский биограф Уолтер Айзексон даже предположил, что художник пытался наделить Христа и его шар «чудесными свойствами»: ведь, если бы предмет передавал искажения, то ладонь позади сферы была бы уменьшенной или увеличенной.

Но, похоже, теперь вопрос закрыт. С помощью компьютерной графики исследователи выяснили, что деталь в руках Христа — это не стеклянный шар, а полая сфера. Ее диаметр — 6,8 сантиметра, она состоит из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Сфера расположена на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

Заметим, что картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» долгое время считалась утраченной. В 2017 году ее продали на аукционе «Кристис» за 450 миллионов долларов — так полотно стало самым дорогим произведением искусства в истории. Сейчас оно находится в частной коллекции.