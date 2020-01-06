Убойный заезд с красивым концом. МАЗ удержал статус лидера на «Дакаре»

Источник материала: Tut.by

Белорусы на МАЗе успешно прошли третий этап, показав второе время. Грузовой спорткар с эмблемой зубра сохранил лидерство в общем зачете, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Третий этап проходил в окрестностях саудовского города Неом. Спецучасток растянулся на внушительные 427 километров, а основную сложность создавали участки с камнями и песками. По пути гонщикам встречались каньоны и горы, хотя подъем на высоту не вызвал трудностей для закаленных еще чилийским высокогорьем пилотов.

Капотный МАЗ финишировал вторым, потратив на спецучастке 4 часа и 4 минуты. Почти на 5 минут меньше оставил на трассе россиянин Андрей Каргинов. На третьем месте — его партнер по команде Антон Шибалов с 11-минутным отставанием. В генеральной классификации белорусы удерживают первое место с гандикапом в 2 минуты.





«Спецучасток был разделен на три части: первые две были несложными, а концовка была убойной и очень медленной. На самом деле очень рады, что проехали без остановок, — признался пилот Сергей Вязович. — Мы не торопились, так как у нас был гандикап. На трассе нас догнал Андрей Каргинов и воспользовался возможностью „подрезать“: просигналил — мы пропустили. Следующий участок стартовали в 10 секундах за ним, ехали, насколько позволяла пыль. Такой темп нас устраивал — генеральную классификацию мы сохранили без лишнего риска».

МАЗ Александра Василевского пришел шестым, проиграв победителю заезда 25 минут. В «абсолюте» экипаж замыкает десятку и отстает на 1 час 28 минут. Алексей Вишневский завершил заезд на 19-й позиции, потратив на 57 минут больше победителя. В турнирной таблице его экипаж пребывает на 14-м месте, потеряв более 2 часов в сравнении с лучшим результатом.





В четвертый день экипажи доберутся до древнего города Аль-Ула. Протяженность спецучастка для грузовиков будет еще большей — 453 километра. Маршрут включает как песчаные участки, так и гравийные дороги. Гонщики смогут набрать здесь высокий темп, но ошибки в навигации могут существенно повлиять на результаты.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.