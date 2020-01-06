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Ученые показали, как будут выглядеть люди через 80 лет
07.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Американские антропологи из компании Maple Holistics и Университета Толедо выяснили, как будет выглядеть человек в 2100 году.
Ученые создали виртуальную модель человека будущего и назвали ее «Минди».
Из-за того, что люди будут постоянно пользоваться какими-либо
Из-за того, что потребность в движении сильно снизится, изменится и
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Американские антропологи из компании Maple Holistics и Университета Толедо выяснили, как будет выглядеть человек в 2100 году. Ученые создали виртуальную модель человека...
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