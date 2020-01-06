Ученые показали, как будут выглядеть люди через 80 лет

Источник материала: Вороновская газета





Американские антропологи из компании Maple Holistics и Университета Толедо выяснили, как будет выглядеть человек в 2100 году.

Ученые создали виртуальную модель человека будущего и назвали ее «Минди».

Из-за того, что люди будут постоянно пользоваться какими-либо гаджетами , а образ жизни станет в основном сидячим, значительные изменения претерпит осанка, и у человека появится горб. Чтобы уравновесить изменившеюся осанку, шея станет более массивной и короткой. Кисти рук тоже приспособятся под использование гаджетов. Они утратят былую подвижность, двигаться будут только пальцы.

Из-за того, что потребность в движении сильно снизится, изменится и мозг человека : он станет гораздо меньше, зато будет надежно защищен от воздействий вибраций окружающей техники более толстым черепом. Из-за воздействий гаджетов может измениться и глаз человека. Для защиты зрения на нем, по прогнозам ученых, вырастет третье веко.

СБ