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Ученые показали, как будут выглядеть люди через 80 лет

07.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ученые показали, как будут выглядеть люди через 80 лет

Американские антропологи из компании Maple Holistics и Университета Толедо выяснили, как будет выглядеть человек в 2100 году.

Ученые создали виртуальную модель человека будущего и назвали ее  «Минди».

Из-за того, что люди будут постоянно пользоваться какими-либо гаджетами, а образ жизни станет в основном сидячим, значительные изменения претерпит осанка, и у человека появится горб. Чтобы уравновесить изменившеюся осанку, шея станет более массивной и короткой. Кисти рук тоже приспособятся под использование гаджетов. Они утратят былую подвижность, двигаться будут только пальцы.

Из-за того, что потребность в движении сильно снизится, изменится и мозг человека: он станет гораздо меньше, зато будет надежно защищен от воздействий вибраций окружающей техники более толстым черепом. Из-за воздействий гаджетов может измениться и глаз человека. Для защиты зрения на нем, по прогнозам ученых, вырастет третье веко.

СБ
 
 
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Американские антропологи из компании Maple Holistics и Университета Толедо выяснили, как будет выглядеть человек в 2100 году. Ученые создали виртуальную модель человека...
 
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