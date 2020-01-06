ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пижама Брюханова и пиджак Фомина. На «Беларусьфильме» показали костюмы из сериала «Чернобыль»

07.01.2020 17:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Белорусы приложили руку и к созданию самого нашумевшего сериала года. Реквизит киностудии «Беларусьфильм» задействовали при съёмках «Чернобыля», рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии?

Галина Бугара, начальник цеха подготовки съёмок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Мы предоставляли костюмы – более двух тысяч единиц костюмов и реквизита на этот сериал. В эти костюмы были одеты партийные руководители, которые там есть, работники ЧАЭС. Вот, например, даже сохранились на английском языке надписи: Фомин, Брюханов.

Пижама Брюханова и пиджак Фомина. На «Беларусьфильме» показали костюмы из сериала «Чернобыль»

Когда его застала эта весть, ответил на телефонный звонок, он был дома, находился в спальне в пижаме.

Пижама Брюханова и пиджак Фомина. На «Беларусьфильме» показали костюмы из сериала «Чернобыль»

Люди в материале: Галина Бугара
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы приложили руку и к созданию самого нашумевшего сериала года. Реквизит киностудии «Беларусьфильм» задействовали при съёмках «Чернобыля», рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Убойный заезд с красивым концом. МАЗ удержал статус лидера на «Дакаре»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика