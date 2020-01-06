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Пижама Брюханова и пиджак Фомина. На «Беларусьфильме» показали костюмы из сериала «Чернобыль»
Источник материала: СТВ
Белорусы приложили руку и к созданию самого нашумевшего сериала года. Реквизит киностудии «Беларусьфильм» задействовали при съёмках «Чернобыля», рассказали в одной из серий документального цикла
Галина Бугара, начальник цеха подготовки съёмок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Когда его застала эта весть, ответил на телефонный звонок, он был дома, находился в спальне в пижаме.
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Белорусы приложили руку и к созданию самого нашумевшего сериала года. Реквизит киностудии «Беларусьфильм» задействовали при съёмках «Чернобыля», рассказали в...
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