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До 3 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 января

07.01.2020 18:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 3 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 января
БЕЛТА

До 3 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
В среду, 8 января, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем по северо-западу кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до 5 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 3.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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