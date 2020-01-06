Температура воздуха ночью составит от нуля до 5 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 3.
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До 3 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 января
07.01.2020 18:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от нуля до 5 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 3.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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