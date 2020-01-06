ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко проиграла Плишковой в матче второго круга в Шэньчжэне

07.01.2020 17:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко провела матч второго круга одиночного разряда на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Саснович добились побед в матчах первого круга одиночного разряда на турнире в Шэньчжэне

В поединке 1/8 финала белорусская теннисистка встречалась с Кристиной Плишковой из Чехии. Увы, поединок завершился в пользу 66-й ракетки планеты. Плишкова была сильнее по итогам двух сетов – 6:4, 6:4. Ключевой фактор успеха Кристины – игра на своей подаче.

Соболенко проиграла Плишковой в матче второго круга в Шэньчжэне

Напомним, годом ранее Соболенко выиграла турнир в Шэньчжэне, а потому вылет на стадии 1/8 финала лишит белоруску 250 рейтинговых очков.

Арина Соболенко продолжит выступление в Шэньчжэне в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.

Соболенко проиграла Плишковой в матче второго круга в Шэньчжэне

Люди в материале: Арина Соболенко, Кристина Плишкова
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Арина Соболенко провела матч второго круга одиночного разряда на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соболенко и...
 
Новости дня
Новости разные
 
⚠ Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен на 8 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика