Источник материала: Новости Волковыска

На среду, 8 января 2018 года, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На некоторых участках дорог страны образуется гололедица, сообщили в Белгидрометцентре.

В целом погода по республике 8 января будет облачной с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем на северо-западе страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

На создание неблагоприятной обстановки на дороге повлияет туман и гололед.

Ночью и утром прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 14 м/с. Ночью ожидается 0…-5°С, днем – от -2° до +3°С.

В Волковыске ночью будет -2..-4°С, днем -1..+2°С. Вечером возможен дождь. Порывы ветра достигнут 11 м/с.