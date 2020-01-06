Источник материала: Tut.by

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, контракт которого действует до мая 2021 года, после девятого домашнего поражения подряд впервые за сезон рассказал о своих ошибках.

— Вы говорили, что Дмитрий Басков обращался к игрокам и сказал, что в оставшейся части сезона им нужно заслужить место в составе. А касается ли это тренерского штаба? Вам нужно заслужить право руководить командой в следующем сезоне?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вы хотите вскрыть какие-то острые углы. Спросите это лучше у Дмитрия Баскова.

— В течение всего сезона вы постоянно говорите об ошибках, которые допускают игроки. То они где-то недоработали, то сыграли не по системе. Но все мы не идеальны. А в чем ошибки Крэйга Вудкрофта? Есть ли вещи, которые вы сделали неправильно, что привело к такому плачевному результату?

— Я тоже живой человек. И, как и все люди, иногда ошибаюсь. Но у меня есть видение, как команда должна работать. Если мы побеждаем, то это значит, что хоккеисты здорово выполнили задумку тренерского штаба и сыграли хорошо. Вину за поражения также делим вместе. Даже главный тренер анализирует свои ошибки.

Да, я не идеальный человек, но я каждый день прихожу на арену и делаю свою работу, развивая игроков. Я очень хочу и люблю побеждать, но есть проблема в раздевалке: игроки равнодушны к поражениям. Такого быть не должно. Мы медленно прививаем психологию победителей. Это тяжелый процесс, но, думаю, у нас все получится.

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