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NASA открыло в зоне обитаемости планету размером с Землю

07.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) открыло планету размером с Землю — TOI 700 d, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт NASA.

NASA открыло в зоне обитаемости планету размером с Землю

Фото NASA

Найденная планета находится на таком расстоянии от своей звезды, которое позволяет говорить о возможном наличии на поверхности TOI 700 d воды в жидком состоянии. Эта звезда составляет примерно 40% массы Солнца.

Сделать открытие помог телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который был разработан и запущен специально для поиска планет размером с Землю. Планеты вокруг близлежащих звезд легче всего отслеживать с помощью больших телескопов в космосе и на Земле. Нахождение TOI 700 d является ключевым научным открытием для TESS.

Кроме TOI 700 d в звездной системе находятся еще две планеты. Одна из них скалистая также размером с Землю, вторая — газовая, считают в NASA.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) открыло планету размером с Землю — TOI 700 d, сообщает
 
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