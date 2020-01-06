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Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»

07.01.2020 19:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православный мир отпраздновал Рождество Христово. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»

7 января Президент посетил богослужение в Державном храме Свято-Елисаветинского монастыря и зажег рождественскую свечу (подробнее здесь).

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»

В своем обращении Президент не мог не затронуть и более земные темы. Начало года – самое время расставить акценты. В первую очередь, в экономике. О многом Президент говорил в новогоднем обращении. Сегодня чуть больше конкретики.

Но белорусам, безусловно, есть чем гордиться и чем дорожить в новом году. Мир и стабильность – в этом заслуга каждого из нас.

Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его

Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вспомните, непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы – не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша Церковь – все конфессии нашей страны.

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»

Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Православный мир отпраздновал Рождество Христово. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр Лукашенко, сообщили в...
 
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