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Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православный мир отпраздновал Рождество Христово. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 января Президент посетил богослужение в Державном храме Свято-Елисаветинского монастыря и зажег рождественскую свечу (подробнее
В своем обращении Президент не мог не затронуть и более земные темы. Начало года – самое время расставить акценты. В первую очередь, в экономике. О многом Президент говорил в новогоднем обращении. Сегодня чуть больше конкретики.
Но белорусам, безусловно, есть чем гордиться и чем дорожить в новом году. Мир и стабильность – в этом заслуга каждого из нас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»
Новости Беларуси. Православный мир отпраздновал Рождество Христово. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр Лукашенко, сообщили в...
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