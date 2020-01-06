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«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

07.01.2020 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православный мир встретил Рождество – один из важнейших христианских праздников. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Президент посетил богослужение в Державном храме Свято-Елисаветинского монастыря и зажег рождественскую свечу. Главу государства встречали по-особенному тепло и душевно. Президент приехал в этот монастырь впервые и пообещал вернуться в ближайшее время, такое впечатление произвел на него этот церковный комплекс.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

И поражает не только внешняя красота, но и то, что делают в этих стенах. Двери Свято-Елисаветинского монастыря открыты для тех, кто нуждается в защите и опеке. Президент пообещал помогать монастырю, а еще обратился к прихожанам, поздравил их с праздником и затронул дела насущные: что предстоит сделать в 2020-м и к чему готовиться.

На богослужении побывала Ольга Коршун.

Дух Рождества в каждый детали. Витает буквально в воздухе. Традиционный нарядный вертеп отсылает к истории праздника, а колокольный звон возвещает о свершении настоящего духовного чуда – Рождении Христа.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Ольга Коршун, корреспондент:
Свято-Елисаветинский женский монастырь построили около 20 лет назад. За это время храм стал тем самым намоленным местом, куда верующие идут со своими самыми сокровенными просьбами. А еще здесь есть воскресная школа, собственные мастерские, но главная миссия всех, кто служит в монастыре – это помощь ближним, тем, кто сейчас испытывает духовные или физическое страдания.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Здесь помогают детям-инвалидам, одиноким старикам. А еще монастырь взял под свое крыло тех, кто из-за разных жизненных перипетий оказался в трудной ситуации. Для таких людей создали специальный центр в деревне Лысая. И главу государства, который приехал сюда впервые, поражает не внешнее убранство храмов, а именно благотворительная миссия обители. «Чем помочь?» Это чуть ли не первый вопрос, который Президент задает настоятельнице монастыря.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

А тем временем в Державном храме, где проходят все праздничные службы, начинается рождественское богослужение.

Главу государства встречают самые маленькие прихожане. Они занимаются в церковной школе, а сегодня у них особая миссия. Поздравляют Президента с Рождеством.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Подарки за старание от главы государства. Это сладости и книги о православных традициях.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

А в самом храме уже собрались прихожане, чтобы разделить с главой государства радость этого дня. Президент поздравил всех с Рождеством и традиционно зажег свечу. Это символ и тепла, и света, и наступивших праздников.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Повод для встречи, конечно, праздничный, но в своем обращении Президент не мог не затронуть и более земные темы. Начало года – самое время расставить акценты. В первую очередь, в экономике.

Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я благодарен прежде всего нашим православным пастырям – это наша основная конфессия, основная церковь – за тот мир и покой, который царит в нашей стране. Вы внесли большой вклад во имя того, чтобы мы жили спокойно, растили своих детей.

Говорят, там тоже есть жизнь. К сожалению, мы этого не знаем, будем верить в это. Но об этой жизни, земной, мы осведомлены хорошо. Поэтому давайте до той жизни поживем достойно здесь.

Президент находит отнюдь не формальные слова благодарности всем, кто служит в храме, и обещает уже в ближайшее время вернуться, чтобы помочь не словом, а делом.

Александр Лукашенко:
В знак того, что я вовремя не обратил внимания на это место, я обязательно приеду и посмотрю, что здесь можно сделать. Потому что это то, что мне нравится особенно в церкви, когда приходят в храм, монастырь люди по своей воле, как матушка сказала «от своего сердца, Господь позвал», – они пришли и делают добрые дела.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

А настоятель храма рассказывает, что еще 20 лет назад здесь был пустырь. Все создавали руками белорусских мастеров. И сегодня эта красота способна исцелять души.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Протоиерей Александр Лемешонок, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Державная»:
Мы понимаем, насколько трудно вам сегодня вести нас вперед, давать нам надежду на светлое будущее – оно у нас есть и будет. Поэтому, конечно, хотелось бы вам пожелать много сил и здоровья. Потому что, как вы сказали, нельзя ждать, что все будет принесено у нас на тарелочке с голубой каемочкой. Всё нужно зарабатывать, нужно трудиться. И всё это переживание – в вашем сердце, за весь народ.

В честь праздника и такой теплой встречи Президент передал в дар икону «Рождество Христово». Ее написал белорусский автор Андрей Щербинин. А протоиерей подарил Президенту икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой. Ее изготовили в мастерской храма.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Когда Президент покидал обитель, на улице его ждали прихожане. Глава государства еще раз поздравил всех с праздником. Ведь для белорусов Рождество – это настоящий символ надежды и радости.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Праздник большой, поэтому посчитали своим долгом прийти на службу, причаститься, причастить своего мальчика.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Рождество – это один из самых любимых праздников, светлый, семейный.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Ангельский праздник, когда даже просыпаешься с хорошим настроением.

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Христос родился, радоваться надо!

«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Люди в материале: Ольга Коршун, Александр Лукашенко, Протоиерей Александр Лемешонок
 
 
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Новости Беларуси. Православный мир встретил Рождество – один из важнейших христианских праздников. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр...
 
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