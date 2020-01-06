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«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православный мир встретил Рождество – один из важнейших христианских праздников. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня Президент посетил богослужение в Державном храме Свято-Елисаветинского монастыря и
И поражает не только внешняя красота, но и то, что делают в этих стенах. Двери Свято-Елисаветинского монастыря открыты для тех, кто нуждается в защите и опеке. Президент пообещал помогать монастырю, а еще обратился к прихожанам, поздравил их с праздником и затронул дела насущные: что предстоит сделать в 2020-м и к чему готовиться.
Дух Рождества в каждый детали. Витает буквально в воздухе. Традиционный нарядный вертеп отсылает к истории праздника, а колокольный звон возвещает о свершении настоящего духовного чуда – Рождении Христа.
Ольга Коршун, корреспондент:
Здесь помогают детям-инвалидам, одиноким старикам. А еще монастырь взял под свое крыло тех, кто из-за разных жизненных перипетий оказался в трудной ситуации. Для таких людей создали специальный центр в деревне Лысая. И главу государства, который приехал сюда впервые, поражает не внешнее убранство храмов, а именно благотворительная миссия обители. «Чем помочь?» Это чуть ли не первый вопрос, который Президент задает настоятельнице монастыря.
А тем временем в Державном храме, где проходят все праздничные службы, начинается рождественское богослужение.
Главу государства встречают самые маленькие прихожане. Они занимаются в церковной школе, а сегодня у них особая миссия. Поздравляют Президента с Рождеством.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Подарки за старание от главы государства. Это сладости и книги о православных традициях.
А в самом храме уже собрались прихожане, чтобы разделить с главой государства радость этого дня. Президент поздравил всех с Рождеством и традиционно зажег свечу. Это символ и тепла, и света, и наступивших праздников.
Повод для встречи, конечно, праздничный, но в своем обращении Президент не мог не затронуть и более земные темы. Начало года – самое время расставить акценты. В первую очередь, в экономике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорят, там тоже есть жизнь. К сожалению, мы этого не знаем, будем верить в это. Но об этой жизни, земной, мы осведомлены хорошо. Поэтому давайте до той жизни поживем достойно здесь.
Президент находит отнюдь не формальные слова благодарности всем, кто служит в храме, и обещает уже в ближайшее время вернуться, чтобы помочь не словом, а делом.
Александр Лукашенко:
А настоятель храма рассказывает, что еще 20 лет назад здесь был пустырь. Все создавали руками белорусских мастеров. И сегодня эта красота способна исцелять души.
Протоиерей Александр Лемешонок, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Державная»:
В честь праздника и такой теплой встречи Президент
Когда Президент покидал обитель, на улице его ждали прихожане. Глава государства еще раз поздравил всех с праздником. Ведь для белорусов Рождество – это настоящий символ надежды и радости.
Праздник большой, поэтому посчитали своим долгом прийти на службу, причаститься, причастить своего мальчика.
Рождество – это один из самых любимых праздников, светлый, семейный.
Ангельский праздник, когда даже просыпаешься с хорошим настроением.
Христос родился, радоваться надо!
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«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря
Новости Беларуси. Православный мир встретил Рождество – один из важнейших христианских праздников. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр...
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