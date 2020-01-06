Тренер «Динамо» Грабовский уехал во время игры с «Куньлунем», чтобы выступить за команду президента

Источник материала: Tut.by

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский покинул команду во время матча Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем». Вскоре он вышел на лед во время Рождественского турнира в команде президента.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Грабовский был на скамейке по ходу матча и давал комментарии телевидению во втором периоде. После 40 минут «Динамо» уступало со счетом 1:2, но на повторах видно, что в третьей двадцатиминутке тренера на скамейке уже нет.

Игра в итоге завершилась поражением «Динамо» со счетом 1:5. Это девятый подряд домашний проигрыш команды.

Грабовский успел доехать до «Чижовка-Арены» и вышел на лед в составе команды президента на матче Рождественского турнира.

Отметим, что тренирует команду Александра Лукашенко генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. О том, когда в Чижовку отправился босс клуба, не сообщается.