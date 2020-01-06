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Команда президента обыграла Россию в финале Рождественского турнира
Источник материала: Tut.by
Команда президента Беларуси выиграла у России в финале Рождественского турнира — 4:1.
Беларусь в очередной раз выиграла соревнования, разгромив до этого команды ИИХФ, США и ОАЭ.
Команда президента состоит из бывших и действующих хоккеистов сборной Беларуси. Также за нее выступает сын Александра Лукашенко Николай. Возглавляет команду генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков.
Отметим, что автором второй шайбы стал тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский, который покинул команду по ходу матча с «Куньлунем». Минчане тогда уступали 1:2, а проиграли в итоге 1:5.
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Команда президента Беларуси выиграла у России в финале Рождественского турнира - 4:1.
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