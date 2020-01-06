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Фиаско на Рождество. Как минское «Динамо» проигрывало китайской команде

07.01.2020 21:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» продолжает огорчать домашних болельщиков, потерпев отерпев девятое подряд поражение на «Минск-Арене». На этот раз подопечные Крэйга Вудкрофта уступили китайскому «Куньлуню» — 1:5.

После первого периода, казалось, что «зубры» настроены дать бой и победить. Но во второй трети наши защитники совершили грубейшие ошибки, чем воспользовались соперники, забросив две шайбы.

Наша команда сумела отыграть одну, казалось, что динамовцы вернулись в игру, но в третьем периоде они пропустили еще три шайбы, чем окончательно добили своих болельщиков, которые еще до финальной сирены стали покидать арену.

SPORT.TUT.BY показывает, как это было.





 


 



 


 

 





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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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«Зубры» начинают новую серию поражений. Третью по счету.
 
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