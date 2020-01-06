Фиаско на Рождество. Как минское «Динамо» проигрывало китайской команде

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Минское «Динамо» продолжает огорчать домашних болельщиков, п отерпев отерпев девятое подряд поражение на «Минск-Арене». На этот раз подопечные Крэйга Вудкрофта уступили китайскому «Куньлуню» — 1:5.

После первого периода, казалось, что «зубры» настроены дать бой и победить. Но во второй трети наши защитники совершили грубейшие ошибки, чем воспользовались соперники, забросив две шайбы.

Наша команда сумела отыграть одну, казалось, что динамовцы вернулись в игру, но в третьем периоде они пропустили еще три шайбы, чем окончательно добили своих болельщиков, которые еще до финальной сирены стали покидать арену.

SPORT.TUT.BY показывает, как это было.

















































Партнер проекта:

FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ Когда: февраль-2020 Где: «Минск-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН