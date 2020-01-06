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Фиаско на Рождество. Как минское «Динамо» проигрывало китайской команде
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» продолжает огорчать домашних болельщиков,
После первого периода, казалось, что «зубры» настроены дать бой и победить. Но во второй трети наши защитники совершили грубейшие ошибки, чем воспользовались соперники, забросив две шайбы.
Наша команда сумела отыграть одну, казалось, что динамовцы вернулись в игру, но в третьем периоде они пропустили еще три шайбы, чем окончательно добили своих болельщиков, которые еще до финальной сирены стали покидать арену.
SPORT.TUT.BY показывает, как это было.
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«Зубры» начинают новую серию поражений. Третью по счету.
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