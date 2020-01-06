А кто сомневался? Команда Беларуси в 13-й раз выиграла Рождественский турнир любителей хоккея









Нынешняя встреча в финале стала для команд 14-й за всю историю Рождественских турниров. В последний раз в финале команды Беларуси и России соперничали год назад. Тот поединок получился куда более результативным и завершился победой белорусов со счетом 8:5.





Первый период нового противостояния выдался напряженным и упорным. Команды на двоих сообразили лишь один гол, и влетел он в сетку россиян. Алексей Баранов получил пас от партнера из-за ворот Максима Серова и «расстрелял» вратаря российской команды – 1:0.





После перерыва характер матча не изменился: на льду шла все та же борьба за инициативу. В результате соперники обменялись голевыми уколами: на гол Константина Косянчука в начале трети спустя несколько минут ответил точным попаданием игрок дружины президента Михаил Грабовский, который сумел подставить клюшку под бросок Андрея Башко – 2:1.





В третьем периоде зрители на трибунах «Чижовка-Арены» увидели два гола. И оба в исполнении белорусской команды. Александр Кулаков реализовал большинство, а Андрей Глебов уже в равных составах установил окончательный счет – 4:1.





Бронзовые награды XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея второй раз в истории завоевали хоккеисты ОАЭ, сумевшие в упорном противостоянии переиграть соперников из Финляндии – 3:2. Финны открыли счет в матче на 7-й минуте, причем сделали это в меньшинстве. Голом отметился Сами Карьялайнен. Однако усилиями Максима Захарова и играющего тренера Артема Сенькевича команде ОАЭ удалось выйти вперед – 2:1. На 17-й минуте третьего периода Тони Макиахо вновь восстановил равновесие, а еще спустя 59 секунд Максим Захаров установил, как оказалось, окончательный счет – 3:2. Отыграться до финальной сирены финны не смогли.





Доселе до медалей арабский коллектив добирался один раз, в 2017-м году. Тогда в «бронзовом» поединке дружина ОАЭ переиграла Словакию (4:3). После этого два года подряд ОАЭ финишировали на 4-м месте: в 2018-м команда уступила третью позицию чехам, а в 2019-м – финнам.





Фото Сергея Пожоги