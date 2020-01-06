Источник материала: Новости Волковыска

Правительство увеличило с 1 января 2020 года таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню.

Благодаря таксам возмещаются затраты лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. С начала нового года таксы выросли в среднем на 7%.

Соответственно, выросли розничные цены на топливные дрова, которые граждане заготавливают самостоятельно в лесничествах или покупают у частных заготовителей.

На сколько подорожали дрова?

Так, такса 1-го разряда за один плотный метр кубический крупной деловой древесины без коры сосны и лиственницы в этом году придется заплатить 23,12 рубля (в прошлом году такса составляла 21,48 рубля), березы – 7,64 рубля (ранее 7,10 рубля), дуба, ясеня и клена – 79,92 рубля (ранее 74,28 рубля), ели, пихты, груши, яблони, акации белой – 20,19 рубля (ранее 18,76 рубля).

Стоимость древесины, которая отпускается на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).

Новые размеры такс приведены в постановлении Совета министров № 954 от 31 декабря 2019 года.

Таксы – своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).