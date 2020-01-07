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Фильм «Джокер» стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

07.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Фильм «Джокер» стал лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт BAFTA.

Фильм «Джокер» стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

В общей сложности номинированы 39 художественных фильмов, лидером стал «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. Он претендует на победу в 11 номинациях, среди них «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший адаптированный сценарий».

За право называться лучшим фильмом по версии BAFTA также поборются картины «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса и «Паразиты» Пон Чжун Хо.

Лучшим актером может стать Хоакин Феникс («Джокер»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Джонатан Прайс («Два папы»).

В категории «Лучшая женская роль» конкурируют Джесси Бакли («Дикая роза»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Шарлиз Терон («Скандал»).

Церемония вручения премии состоится 2 февраля в Лондоне.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Фильм «Джокер» стал лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает БЕЛТА со ссылкой
 
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