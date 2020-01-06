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Польша задумала запретить российское трактование истории

07.01.2020 19:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Польше готовят законопроект, согласно которому трактовка истории с точки зрения России будет запрещена. Об этом сообщает издание Die Zeit.

В частности, это касается трактования событий Второй Мировой войны. В польском парламенте заявили, что таким образом хотят поддержать «борьбу с ложью». Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска отметила, что документ направлен против «российской пропаганды и клеветы на Польшу», пишет lenta.ru

Как сообщил глава партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий, работа над законопроектом должна завершиться в среду, 8 января.


В конце декабря прошлого года между российскими и польскими политиками разгорелась дискуссия относительно фигуры посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски. Российский лидер Владимир Путин назвал Липски сволочью и антисемитской свиньей из-за того, что тот в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу из-за сложившейся в мире геополитической ситуации.
 
 
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В Польше готовят законопроект, согласно которому трактовка истории с точки зрения России будет запрещена. Об этом сообщает издание Die Zeit.
 
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