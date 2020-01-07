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В Слуцке спасатели вывели из горящего дома хозяйку дома и её гостей
08.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
6 января в 10:14 спасателям поступило сообщение о загорании в одноэтажном кирпичном доме по улице Некрасова в Слуцке.
Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили в жилых помещениях плотное задымление и вывели на свежий воздух хозяйку 1963 года рождения, а также двух ее знакомых.
В результате оперативных действий спасателей обошлось без пострадавших. Огнем были повреждены постельные принадлежности и ковер на площади 2 кв.м.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем,
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Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили в жилых помещениях плотное задымление и вывели на свежий воздух хозяйку 1963 года рождения, а также двух ее...
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