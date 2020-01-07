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В Слуцке спасатели вывели из горящего дома хозяйку дома и её гостей

08.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке спасатели вывели из горящего дома хозяйку дома и её гостей

6 января в 10:14 спасателям поступило сообщение о загорании в одноэтажном кирпичном доме по улице Некрасова в Слуцке.

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили в жилых помещениях плотное задымление и вывели на свежий воздух хозяйку 1963 года рождения, а также двух ее знакомых.

В результате оперативных действий спасателей обошлось без пострадавших. Огнем были повреждены постельные принадлежности и ковер на площади 2 кв.м.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Минской области.

В Слуцке спасатели вывели из горящего дома хозяйку дома и её гостей

В Слуцке спасатели вывели из горящего дома хозяйку дома и её гостей


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили в жилых помещениях плотное задымление и вывели на свежий воздух хозяйку 1963 года рождения, а также двух ее...
 
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